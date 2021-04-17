天上掉下一隻魚！美國北卡羅來納一名駕駛日前行經夏洛特大橋時，發現天空竟掉下一條大魚，不偏不倚地砸在他的擋風玻璃上，詭異畫面嚇了他一跳，讓人百思不得其解，為何魚會跑到路上，直到他查看行車紀錄器後，發現這一條魚原本被魚鷹抓住，期間不小心掉了下來。

One of our #charlotte drivers verifies that when driving a truck, you must be prepared for ANYTHING!#drivers #trucking pic.twitter.com/IkqHcxc8AB — Ward Transport (@WardTransport) April 14, 2021

綜合外媒報導，一名沃德運輸物流公司(Ward Transport and Logistics)駕駛日前開車行經夏洛特大橋(Charlotte bridge)，正在穿越蘭德曼湖(Randleman Lake)時，發現天上竟掉下一隻大魚，正好砸中他的擋風玻璃車，把駕駛嚇了一大跳，不知為何魚會從天而降。

直到駕駛查看行車紀錄器後發現，這一條魚疑似被魚鷹(Ospreys)抓住，期間魚為了掙脫而不斷擺動身體，魚鷹最終未抓好，導致大魚順利逃脫，隨即掉到駕駛的車上，沃德運輸物流公司將影片上傳至推特，寫下「什麼事都可能發生，司機要隨時保持警戒」。

隨後駕駛將車停靠路邊，將擋風玻璃擦拭乾淨後繼續上路，魚的去向則不得而知。不少網友笑翻表示，「天上掉下免費的大魚」、「魚鷹一定很不滿，到嘴的食物就這樣跑了」、「還以為要下魚雨」、「一開始還以為是鳥撞到擋風玻璃，沒想到竟然是一隻魚」。

魚鷹是一種晝行、善於捕魚的猛禽，體型較大，主要出現於水庫、湖泊、溪流、河川、魚塘及海邊等水域環境，天氣好時牠們會盤旋於水面上空，定點後俯衝而下，再將食物帶至岩石、樹上等地方享用，不過近年來因農藥使用過多，魚鷹受到食物鏈的影響，導致牠們所產的卵蛋殼逐漸變薄，不易孵化。