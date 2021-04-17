日本一位國小4年級的學生家長，在推特上分享兒子的數學作業，意外掀起網友熱議，尤其是題目上文情並茂的敘述方式，讓不少人看了直呼「是在寫小說嗎？」

有網友在PTT「八卦板」分享了近日在日本推特上瘋傳的一道國小數學題目，並附上微博用戶的中文翻譯，題目內容寫道：

這是一個15年前的故事。這一天，小百合桑坐上了從上野車站出發的一班夜間列車。8個小時後，她來到了那個被大雪包裹的青森車站。這一路上，雖然列車裡有許多乘客，但誰都一語不發，只聽見風聲嗖嗖地響徹整節車廂。小百合桑在青森車站等待了20分鐘，便再次踏上一艘叫做「青函」的聯運船。是的，就是那個穿越津輕海峽，連接青森和函館之間的聯運船。小百合桑想起了那段難過的往事，看著沿途中被凍壞了的海鷗們，一直哭泣。但是，津輕海峽真的特別美。就這樣，時間不知不覺過去了5個小時50分鐘，小百合桑終於達到了目的地，函館。 請回答：小百合桑到達函館時幾點了？

由於題目內容鉅細靡遺且文情並茂，讓網友全看傻了，不禁想起台灣108課綱強調的「素養情境題」，紛紛出言調侃「出題的是在寫小說嗎」、「日本數學也考國文嗎？」、「這題目是請國文老師出的嗎？」、「我還以為最後會說，請同學們在這個場景下續寫作文，字數不得少於800字」、「和答案相比，我更想知道小百合桑接下來的故事」、「做題30秒看題5分鐘」。

另外也有網友指出答案正解是10點10分，「只有我邊看邊算嗎」、「這背景不就是石川小百合的歌嗎，名字都對上了」、「這個老師就只是想把〈津輕海峽．冬景色〉歌詞寫進題目裡吧」、「做完這題日文程度方面的提升比數學方面顯著」。