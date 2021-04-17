無論是公司行號或是各大百貨賣場、行政機關，幾乎都配有電梯，方便民眾搭乘使用，加上受到新冠肺炎疫情影響，電梯的防疫更是不能輕忽，對此就有網友不禁好奇，電梯按鈕為何總是會使用塑膠膜包起來？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「電梯的按鍵為什麼要貼起來」為題，PO文指出，雖說基於防疫考量，電梯管理者會在按鈕上額外覆蓋一層塑膠膜，卻也不禁納悶「細菌不是一樣會沾在上面嗎？為什麼要貼啊？好像有貼跟沒貼一樣，還是那是抗菌膜？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「據說定期會換」、「這樣原來的按鍵就不用一直消毒」、「每天換、定時擦」、「我們公司是為了防靜電，尤其是冬天乾燥的時候，已經貼5年以上了，效果很好」、「我們公司的電梯一開始沒貼，噴酒精噴到接觸不良」。

也有內行人解釋「保護按鍵啊，畢竟要長期消毒」、「按鍵沒防消毒水和酒精，這樣清潔比較方便」、「怕有液體進入損壞」、「平面無縫隙，消毒無死角」、「為了要比較好擦呀，按鈕的小縫隙是清潔死角，而且禁不起每次酒精直接噴，常常維修電梯按鈕，管理費可能就要增加了」。