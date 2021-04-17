當了父母以後，努力工作就是為了提供孩子過更好的生活。新加坡有一名駕駛在停等紅綠燈時，發現身旁一名外送員跑戴著一頂貼滿貼紙的安全帽，讓他感到相當困惑，因為貼紙將安全帽貼的亂七八糟，直到他看到對方機車擋風板上的照片時，忍不住感動落淚。

When I looked at his helmet, I was wondering why he did that to his daily wear... then I realised🥺 Damn bro keep going man! Be safe out here!❤️ 由 Bart Salleh 發佈於 2021年3月24日 星期三

新加坡一名駕駛薩列(Bart Salleh)日前出門，等紅綠燈時注意到停在旁邊的外送員，發現他的全罩式安全帽看似非常帥氣，但怪異的是，上面卻貼滿卡通圖案的貼紙，讓帥氣造型一秒變得幼稚，讓他不禁感到困惑，「我先是注意到外送員的安全帽，想說他怎麼會戴這樣的安全帽跑單」。

薩列仔細一看才發現，外送員的機車擋風板上，竟貼著孩子的照片，讓他非常感動，表示「看到照片我瞬間懂了！老兄加油，要注意安全啊！」，可見安全帽是他孩子的傑作，也成為外送員努力工作的動力，不僅如此，外送員的安全帽上還貼著「Dads for life」的字樣，可見他非常愛自己的孩子，為了他們可以付出一切。

薩列看到這一幕非常感動，也將照片分享至臉書，獲得2.8萬按讚數，不少網友表示，「我都把小孩的照片放在儀錶板上看，是我每天上班的動力」、「安全帽上的貼紙還有照片，一定是他努力工作的活力來源，他是一個有愛的父親」、「我老公把女兒的第一雙鞋子擺在車上，他說是要用來提醒自己開車小心，現在女兒都15歲了，那雙鞋子還在車上」。