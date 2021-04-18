名偵探柯南最新電影 《名偵探柯南：緋色的彈丸》本月16日在日本、台灣同步上映，愛知縣地鐵為了配合宣傳，特地將其中一個車站改名為「名偵探柯南站」，豈料才剛改完名沒多久就出現電車延遲事故，讓不少網友都開玩笑直呼：「我先叫計程車回家了」。

愛知縣名古屋市的江南站（KONON）和柯南（CONAN）的發音一樣，因此決定配合宣傳名偵探柯南最新上映的電影，特地在4月14日到6月30日將江南站改名為「名偵探柯南站」，站內則改由柯南主題佈置，還會販售官方周邊商品，希望能吸引柯南迷前來朝聖。

沒想到活動還沒開始多久，該車站就因為平交道出現障礙物，而發生了電車延遲事件，消息傳出以後讓許多網友都紛紛開玩笑表示：「取這個名字是在開什麼玩笑？我先叫計程車回家了」、「站名也太不吉利了吧」、「畢竟柯南可是死神小學生啊…」、「原來是絕命終結站啊，還以為是柯南站」、「東京死神正常發揮」、「有柯南處，必有事故」。

事實上，因為柯南身邊總是出現各種殺人事件，所以又被稱作「史上最衰小學生」，過去就曾有人計算出，到漫畫第83集為止，跟事件相關的天數共301天，柯南遇到的案件就高達251起，其中更是有167件為殺人案，等於他一個禮拜就會遇到1.8起案件，一年中只有64天是平安度過的。