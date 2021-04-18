古人云「人在做、天在看」，只要做了不好的事情，將來一定會受到上天的懲罰，沒想到近日便有一名笨賊在偷竊時慘遭「現世報」，他在偷完東西準備撤離時不慎從窗台上跌落，讓接應的好友看到後相當傻眼，趕緊將他拖離現場。

根據外國媒體《Periodismo Público》報導，位於哥倫比亞首都波哥大南部的帕倫克社區，於本月10日凌晨2點時發生一起竊盜案，從公開的監視錄影器影像中，可以看到2名竊賊抵達現場後，1名竊賊開車在樓下接應並將偷來的物品搬上車，另1名則是從大樓內部的窗台上，以懸掛的方式將電吉他、電視等大型贓物吊掛給樓下的同伴。

沒想到樓下接應的同伴將東西搬上車時，窗台上的嫌犯竟疑似踩空或是踩破窗戶，不慎與窗架與玻璃一同跌落，宛如電影畫面橫躺在人行道上失去意識，同伴撞見後愣了一下，最後還是冷靜的將他拖上車子的後座並快速離去。

當地警方認為，這名竊賊疑似想要快速搬完東西離開，在過程中發生失誤導致他跌下樓，加上他傷勢應該相當嚴重，得送醫治療才能救回一命，因此警方將透過醫院搜索、檢查病患的就醫紀錄從中揪出可疑嫌犯。網友看到影片後紛紛留言「這就是傳說中的現世報嗎？」、「摔那一下肯定很痛」、「他的朋友應該覺得很衰」、「朋友一臉就是”不會吧”的表情」。