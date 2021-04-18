母愛真的非常偉大！土耳其一隻小貓被3隻大狗圍攻，就算牠試圖抵抗，仍被大狗逼退到牆角，就在這驚險的瞬間，貓媽媽突然從角落衝出來，朝著欺負小貓的敵人進行反擊，絲毫不畏懼對方的體型比自己還要龐大好幾倍，英勇的護子行為讓網友看了都非常感動。

3隻大狗看到貓媽媽的驚人氣勢後立刻灰溜溜地撤退了。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

根據《Inside Edition》報導，該起事件發生在土耳其南部城市阿達納（Adana）的珠寶市場，並被裡面的監視器給記錄下來。從畫面中可以看到，一隻小貓被3隻大狗追趕到角落，就算牠中途嘗試要反擊，想威嚇牠們不要再靠近，卻沒有任何效果，大狗們還是不斷朝牠逼近，最後小貓被逼退到監視器畫面外的牆角。

就在這危急的時刻，貓媽媽突然從下方衝了出來，英勇地向欺負孩子的大狗們展開反擊，牠一口咬住了其中一隻狗的屁股，對於大狗們和自己差異極大的體型絲毫不感到畏懼，甚至在狗狗回頭想要攻擊牠的時候也沒有退縮，驚人的氣勢讓3隻大狗都嚇了一跳，立刻灰溜溜地撤退。

貓媽媽英勇護子的行為讓網友們看了都感動不已，紛紛留言：「為母則剛啊，動物也一樣」、「不管人類還是動物，千萬別招惹媽媽的小孩！」、「貓媽媽看到這幕有多心急，跑到都打滑了」、「敬佩貓媽媽保護孩子的英勇行動！」。

據報導稱，土耳其以「愛貓」聞名，人們經常可以在古蹟或聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）看見貓咪遊蕩的身影，當地人還會建造庇護所來保護流浪貓的安全。