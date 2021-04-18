許多情侶吵架難免情緒失控、大吼大叫，如果隔音不好可能就會因此吵到附近的鄰居。而一名美國網友近日就被隔壁鄰居的爭吵聲吵到無法好好休息，只好在社區的布告欄上貼出「分手公告」並轉發至網路上，讓網友們全笑翻。

美國網友15日於論壇Reddit貼出的公告中表示「女孩，幫個忙，把他扔掉吧！我們真的不需要在半夜兩點時被一個情緒失控的”垃圾”給吵醒，如果他無法像個成年人一樣保持理性，那沒有人必須要忍受他摔東西，也沒有人必須忍受他跺腳、甩門，更沒有人必須聽他半夜大吼”What the Fuxx”的屁話」，接著他還寫到「妳在兩年前用燙衣板揍他是對的，妳的狗值得更好的主人，所以拜託妳趕快跟他分手，至少讓我們有一個月的時間不用在半夜時被他吵醒，謝謝」。

原來這名網友的隔壁住了一對情侶，而他們常常在半夜時發生爭吵，甚至打架，激烈的爭吵聲讓他不堪其擾，只好在社區的公告欄上直接要求女生分手，並寫下滿滿的不滿以及他們爭吵時的對話。

網友看到貼文後瘋狂轉發紛紛留言「他們根本是公害」、「最討厭這種鄰居，整個社區都不得安寧」、「不知道的人可能還以為有命案」、「這女的也是有問題，竟然會用燙衣板打人」、「如果是我肯定立刻報警」、「下次女的不知道又會拿什麼打他」、「男的情緒失控、女的會打人，難怪他們很合」意外引發話題。