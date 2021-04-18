連動物都懂得遵守秩序！大陸內蒙古一間公司設有員工餐廳，員工們的午餐都是來這裡解決的，然而在排隊打飯的隊伍中卻空了一個位置，低下頭看才發現居然是一隻虎斑貓也在排隊，員工們對此早就習以為常，透露貓咪平時就很親近人，性格也非常乖巧。

根據《看看新聞》報導，最近一段影片在網路上流傳，內蒙古一間公司的員工們在用餐時間到員工餐廳內排隊打飯，然而隊伍中卻出現了一個空位，低下頭查看才發現有一隻虎斑貓也跟著員工一起排隊，乖巧等待的模樣十分可愛，而附近的員工似乎對這個狀況早就見怪不怪，默默地排在這隻貓咪的後方。

公司員工王悅表示，這隻虎斑貓是員工餐廳飼養的，已經在這裡有2、3年的時間，個性非常乖巧黏人，平常很喜歡跟著員工們，用餐時間看到大家都在排隊，牠也一定會上前湊熱鬧、站到隊伍當中，看起來就像是貓咪和員工們一起排隊等著打飯。

影片在網路上曝光後，不少網友都覺得虎斑貓的行為可愛又好笑，「貓：喵喵喵請多給我點小魚干，謝謝」、「貓咪通過觀察發現了個真理，餓了就來這排隊，人家就會給你盛好吃的」、「這是一隻見過世面的貓」、「貓都比插隊的人類還有道德心」、「有很強的自我管理意識，吃飯也要和員工們一樣排隊打飯」。

但也有部分網友認為，在餐廳內養貓相當不衛生，對此有人就反駁，指出有很多餐廳都會養貓來除鼠患，「比起讓老鼠在餐廳裡滿地亂跑乾淨多了吧？」。