俗話說「患難見真情」，主要是在說明人跟人之間，只要其中一方出現危難，另一方便會無條件的幫助他，沒想到這句話也印證在狗狗身上。一名南非的飼主，前幾日發現家中所養的兩隻愛犬在大太陽底下竟全身濕透，讓他感到相當詭異，調出家中的監視器才發現令人心痛的意外畫面。

根據英國媒體《每日郵報》報導，住在南非博克斯堡市的飼主拜倫塔納拉寧（Byron Thanarayen）與太太梅利莎（Melissa），在家中陸續養了一隻13歲的白色博美犬「查基（Chucky）」，與7歲的黑色美國史特富郡梗「潔西(Jessie)」。8日上午，他們發現兩隻狗全身濕透，但家中卻沒有凌亂，感到十分奇怪，因此調出家中的監視器，看看兩隻狗在他們不在的這段期間到底發生什麼事。

影片中，只見查基在後院的泳池邊徘徊，一個不小心竟跌入泳池中載浮載沉，潔西聽到聲音後也走到後院，近看才發現查基落水了，嚇得牠一下往左奔，一下往右跑，試圖用各種方式將查基咬起，雖然途中查基多次爬到一半就跌回水中，但潔西依舊不肯放棄，經過30分鐘的努力，最後成功將查基救起，隨後兩隻狗又跑回花園中繼續玩耍，似乎忘了剛剛所發生的事情。

拜倫塔納拉寧看到後感到十分心痛與驚訝，他沒想到出去的這段時間查基竟發生意外，要不是英勇的潔西發現並將牠救上來，後果不堪設想。另外，拜倫塔納拉寧也提到，潔西過去曾是救難犬出身，退役後便送往了寄養家庭度過餘生，但由於潔西一直無法跟其他動物相處，因此不斷被寄養家庭退回，他們則是潔西的第三個寄養家庭，沒想到潔西不僅跟查基相處的很好，也成功救了牠一命，真是為潔西感到驕傲。

最後，拜倫塔納拉寧表示，為了避免憾事發生，他們也會請工人在游泳池旁安置防護網，這樣他們出門時就不用擔心了。