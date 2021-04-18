許多女性為了讓臉蛋或身材看起來更加精緻，不惜砸大錢「進廠維修」，但也有人為了省錢找密醫卻換來不可挽回的下場。巴西一名跨性別女子，2017年為了變成真正的女人找來密醫為她進行整形手術，沒想到最後整形失敗讓她臉蛋浮腫，宛如日本的「能面面具」。

根據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導，巴西跨性別女子朱朱歐麗薇雅（Juju Oliveira），在2017時為了省錢特別找來了一間密醫診所為她整形，而她沒想到密醫用了250毫升的工業用矽膠，注射在她的臉頰、鼻樑、下巴等部位後，整張臉開始腫脹、變形，不僅兩側臉頰臃腫肥大，就連原本艷麗的大眼也瞬間縮小成一條線，讓她只能靠化妝將眼線畫粗，才能讓眼睛看起來相對有精神。

後來朱朱歐麗薇雅因為外貌實在改變太多，使她不停的遭到眾人恥笑，甚至更有人把她改名為巴西兒童節目中的虛構人物「Fofao」，讓朱朱歐麗薇雅不得不在去年9月架設募款網站尋求網友協助，希望能因此募款到4.5萬巴西幣雷亞爾（約新台幣22.5萬元）的重建手術費用。

但經過半年，募款金額仍低於預期的數字，朱朱歐麗薇雅只好宣布放棄治療，並將手中募得的2萬雷亞爾（約新台幣10萬元）全數捐出，幫助其他更需要幫助的人。網友看到後紛紛留言「真是善良的女孩」、「早知如此何必當初要找密醫呢？」、「為妳的臉蛋感到可惜，不過心真的很美」、「只能祝福妳能夠早日恢復從前的美貌」。