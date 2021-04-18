大部分的飼主對於柴犬的印象，都是既聰明又可愛，甚至還有不少柴犬是陪伴孩子最佳幫手。但日本有一隻十分有個性的柴犬，不僅經常違逆飼主的指令，有時候還會直接發脾氣，最近飼主想訓練牠「按鈴」，沒想到牠竟一秒暴怒，逗趣又真實的反應，吸引網友熱烈討論。

IG帳號為@ marutheshiba的日本飼主，2008年養了愛犬「Maru」後，便經常透過IG分享Maru的點點滴滴，吸引超過11萬人追蹤。有別於其他的柴犬聽話又乖巧，Maru則是相當有個性，只要肚子餓就就會直接將碗咬到主人面前，並將碗直接往前丟，像在要求主人「趕快給我飯」，如果不理牠，Maru便怒摔碗來吸引主人的注意。

最近主人要Maru為大家示範「按鈴」的新技能，拿著零食要求牠嘗試按鈴，沒想到心急的Maru敷衍的往前抓了兩下後就暴怒，咬起鈴就朝地上重摔表示不爽，影片一出吸引超過3.6萬人觀看轉發，網友紛紛留言「叫我按就按，妳當我是什麼」、「好了喔！快給我吃喔」、「小孩才學按鈴，本汪才不學」、「妳把本汪當成塑膠？」、「牠一定覺得很煩是要按幾次」。

事實上，去年5月時飼主便曾上傳一段訓練Maru按鈴的影片，結果Maru連敷衍都不願意直接怒摔鈴，甚至壓著鈴不讓主人拿，同樣讓5萬名網友笑歪，直呼「這是我看過最有個性的柴犬」、「Maru顛覆我對柴犬的想像」、「Maru真的很做自己的狗」。