路上只要遇到不遵守交通規則或是不會開車、停車的人，都會讓其他用路人帶來困擾，甚至有可能造成意外發生。而來自大陸廣西貴港的一名婦女，便是名副其實的「三寶」，她不但在前進時打錯檔，還撞破一旁的柵欄，讓車子懸吊在約3m的高空中，嚇壞所有路人。

根據網路頻道「ve Mak」及微博上所公開的錄影監視器畫面中，一名穿著土黃色連身裙的婦人，疑似準備離開當地，欲將停在路旁的轎車駛離，沒想到倒車到一半，她疑似忘了將倒退檔改成前進檔，竟直接加速倒車，使車尾衝上護欄，懸在半空中，但她依然持續踩著油門，輪胎在空中旋轉，宛如電影《玩命關頭》的情節。

大陸一名婦人往後暴衝後，車尾懸吊在半空中。（圖／YOUTUBE）

影片最後切換到另一個角度，只見婦人車子有4分之3的車身都在半空中，只剩車頭與前輪接觸地面，差一點點便掉落約3m高的下方車道中，而且即使開了車門也很難逃出，要不是4名路人經過時即時出手相救為婦人壓住車頭，其中一位婦人伸手攙扶，開車婦人才能緩慢的爬出車外，但是婦人不知道是嚇傻了，還是沒反應過來到底發生什麼事，她竟然在爬出車前還不慌不忙的整理副駕駛座上的東西，讓人為她捏把冷汗。

原來，這名婦人行駛的車道與下方車道有著極大的高低差，好險婦人的車子在暴衝時附近沒有人經過，因此沒有釀成任何的人員傷亡，但接下來她不僅要負責車子昂貴的維修費，還要賠償撞壞欄杆等公共物品。網友看到後也紛紛留言「這大媽怎麼考到駕照的」、「太可怕了，讓她上路還得了」、「好險都沒有撞到人」、「她撞到東西後看起來挺悠哉的」、「看起來這應該不是她第一次撞到東西」，引發話題。

婦人倒車加速衝撞掉一旁的護欄，多虧路人即時出手相救才順利爬出車外。（圖／YOUTUBE）