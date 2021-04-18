大陸浙江一間金飾店最近丟失了5條價格昂貴的金項鍊，嚇得老闆趕緊打電話報警，然而警方調查後都沒有發現小偷入侵的跡象，最後在店內的監視器畫面看見小偷竟是一隻大老鼠，牠將項鍊藏到牆壁的縫隙中，裡面還發現了眾多「贓物」，讓老闆感到哭笑不得。

綜合陸媒報導，浙江諸暨市某間金飾店的老闆占女士本月2日在清點物品時，驚覺倉庫中5條價值5000多人民幣（約新台幣2萬1千元）的金項鍊不見了，急忙打電話報警，然而介入調查後，發現店裡的門鎖並沒有被人破壞，店內也沒有任何被人翻動過的痕跡，甚至連店周圍的監視器也沒拍到可疑人物，小偷高超的做案手法讓警方都佩服不已。

占女士向警方透露，倉庫裡的東西非常多，卻唯獨只有金項鍊不見了，認為案情並不簡單，於是警方將調查重點轉移到店內的監視器畫面上，豈料在反覆查閱後，居然看見一隻大老鼠的身影，牠偷偷將金項鍊藏進牆壁的縫隙中，顯然就是這起竊盜案的「犯案兇手」。

占女士事後從縫隙內取出了金項鍊，所幸只有外包裝被老鼠咬破，項鍊本身並無大礙，而且她還在縫隙內又挖出了另外10多條項鍊，讓她感到哭笑不得，開玩笑地說：「沒想到老鼠都成精了，不僅偷吃的，還偷金項鍊」。