大部分的夫妻吵架都是床頭吵、床尾合，但有些脾氣比較火爆的夫妻，就有可能大打出手，而一般的家暴案例中，通常都是瘦弱的妻子挨打，沒想到近日卻有先生反被揍。大陸一名男子，日前與妻子起口角並威脅妻子「不妥協就揍她」，沒想到反被妻子打到鼻青臉腫送醫治療。

近日大陸網路流傳一段影片被網友瘋狂轉發分享，影片由貴州黔西南一名女子於本月8日拍攝並上傳。該名女子表示，她與先生、家人間發生了爭執，先生憤怒之下揚言要打她，她則警告對方自己對於「家暴零容忍」，沒想到先生根本不把她的話給聽進去，最後還是忍不住對她動手。

眼看先生真的要傷害她了，她只好卯起來奮力反擊，結果女子也不是省油的燈，不僅把先生打到頭部及手部全是傷，還進了醫院包紮治療，女子還不忘拍下先生進醫院包紮傷口的影片並上傳至網路上，讓網友見證「家暴的下場」。女子在影片中表示「當時沒有忍住所以全力反擊，我自己頭部也受了傷，只是沒拍下來而已」，但她沒想到丈夫的傷勢竟比她嚴重，只好趕緊將他送醫。

先生被送醫時的畫面。（圖／YOUTUBE）

沒想到影片上傳後引起熱烈討論，網友紛紛留言「看來這女子有練過格鬥」、「惹龍惹虎，別惹恰查某！」、「不得不說看得好爽」、「家暴真的不可以」、「這只是成功反擊的一個案例，被打慘的還多著呢」。