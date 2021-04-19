5年前祕魯一隻流浪狗來到了某間烤肉店前，被香氣吸引的牠緊緊地盯著誘人的食物看，老闆見狀不但沒有驅趕牠，反而還製作了一頓美味的大餐給狗狗吃，從那天開始，每晚都會有流浪狗來造訪烤肉店，而老闆也依舊會給每個到訪的狗狗準備食物，這裡逐漸變成了流浪狗們的「美食天堂」。

根據《The Dodo》報導，杰拉爾多（Gerardo Ortiz）是祕魯一間烤肉店的老闆，5年前某個晚上，有一隻流浪狗來到店前，緊緊盯著他正在料理的食物，眼神裡寫滿了飢餓和渴望，杰拉爾多見狀不但沒有驅趕牠，反而還準備了一頓豐盛大餐給狗狗享用。

故事到此並沒有結束，第一隻流浪狗吃完回去後，似乎告訴了其他同伴這裡有好心老闆，從那天開始，每天晚上都會有流浪狗乖巧地坐在店外，期待可以飽餐一頓，而杰拉爾多也都會暖心地替每個上門的「狗客人」製作免費又美味的肉肉大餐。

如今杰拉爾多烤肉店的口碑已經在小鎮流浪狗中傳開，無數來蹭飯的狗狗有些早就是懂規矩的熟面孔，也有些是聽到消息趕來的新客，想看看是否真的會有傳說中的免費晚餐，而這些流浪狗都非常乖巧，每次都會靜靜地坐在門口，不影響店內生意，等到杰拉爾多叫牠們的時候才會過去。

5年以來，杰拉爾多沒有無視過任何一隻上門的流浪狗，他的事蹟也在當地傳開，不少客人會帶著自家愛犬過來用餐，並送上狗飼料供流浪狗們享用，對此杰拉爾多表示：「讓我非常感謝的是，店裡的客人都對狗狗很友好」、「對我來說，流浪狗就是最好的客人，雖然牠們無法付錢，但牠們會用燦爛的笑臉和熱情的搖尾巴來表達感謝」。