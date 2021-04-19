許多人前往風景區遊覽時，都不忘與風景區所設立的雕像或是紀念碑拍照留念，但如果雕像長得太詭異，反而讓人不太敢靠近。近日，有民眾前往大陸湖州的一處風景區時，發現一座「媳婦給婆婆哺乳」的雕像，引起遊客議論紛紛，上傳至網路上同樣引起熱烈討論。

根據大陸媒體《西安周報》報導，大陸湖州的營盤山景區近日遭到多位民眾拍照上傳，並向風景區檢舉表示「此風景區所設立的雕像有違現在的社會風氣，引起許多遊客觀感不佳，應立即拆除」，沒想到竟遭到風景區負責人反嗆「這些雕像講的是古代24孝，媳婦給婆婆餵母乳是體現24孝中的其中1孝，這是老祖宗一代一代所傳下來的，現在的年輕人可能無法理解設立的原因」。

大陸風景區設立「媳婦給婆婆哺乳」雕像，引起民眾反感。（圖／微博@西安周報）

不過，網友們卻無法認同這個想法，反而紛紛留言表示「24孝裡的故事放在現代簡直不堪入目」、「24孝裡所講的分明是家中糧食少，怕自己的母親餓瘦了，便把自己三歲兒子給埋了的故事」、「所以要我們埋了自己的兒子？」、「即使如此也應該是反哺自己的母親，到底關婆婆什麼事？」、「老祖宗都在土裡呢！你這麼懂孝趕緊下去陪他們吧！」。

眼看爭議越來越大，風景區負責人在昨日(18日)接受媒體採訪時表示「我不多做回應了，目前已有相關部門介入」，但後來媒體發現「24孝系列雕像」已在近日悄悄的被拆除。