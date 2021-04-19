在台灣麻雀是很常見的鳥類，樹上、電線上總能聽見牠們嘰嘰喳喳的聲音，不過這樣的景象對澳洲來說卻是非常罕見的！日前一隻麻雀搭乘貨船到澳洲，消息傳出立刻引起當地愛鳥人士暴動，儘管港口屬於管制區域，民眾仍瘋狂打電話到港口辦公室，只為了得到賞鳥的機會。

本月3日一隻麻雀疑似誤搭載運進口糧食的船隻，一路從亞洲被載到澳洲布里斯本港，船隻停靠後在糧食卸貨區被人發現，消息一傳出，不少澳洲的愛鳥人士都為之瘋狂，因為當地雖然有家麻雀，卻幾乎看不到台灣常見的樹麻雀，只不過港口屬於管制區域，不少人都被保全請出去，為了得到珍貴的賞鳥機會，民眾紛紛致電到港口辦公室，甚至還把電話給打爆了。

該事件被網友分享到臉書社團《鳥類聊天小站》上，讓不少台灣人都覺得相當有趣，笑說：「麻雀：我是誰？這裡是哪裡？」、「在台灣水田裡做鳥類調查：麻雀1000」、「菜市場鳥過鹹水變大明星」、「我很好奇，牠下船後會不會有語言不通的問題」、「好奇會不會有在澳洲的台灣鳥人特地衝去看很久看不到的麻雀」。

據悉，台灣常見的麻雀為「樹麻雀」，廣泛分布在歐亞大陸，歐洲、中亞、東南亞和東亞，人們經常把牠們和體型稍大的「家麻雀」搞混，但樹麻雀的褐色羽毛顏色較深，頭部呈銅色，臉頰上還有黑色色塊。儘管麻雀被稱作台灣的「菜市場鳥」，但根據《臺灣繁殖鳥類大調查》的報告指出，台灣各地的麻雀數量每年都呈現減少的趨勢。