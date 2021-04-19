隨著科技越來越進步，人類除了登上月球外，美國太空總署(NASA)也即將展開萬眾期待的火星任務行動，為人類帶來一項未知的旅程，讓不少人對於此次行動充滿好奇。近日更有媒體提出了一個有趣的問題，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《每日星報》(Daily Star)報導，美國太空總署成立60年來，雖完成多項創舉，包含1972年「阿波羅登月任務」，還有設立太空實驗室及國際太空站等任務，但成立至今也有21名太空人在執行任務時不幸喪命，而接下來執行「登上火星計畫」的太空人，將必須在太空船內度過至少7個月以上的漫長旅途，對於太空人來說將是一項艱難的挑戰。

另外，報導中也指出，即使這群太空人能夠成功抵達火星，但過程中除了要忍受孤獨外，也得維持良好的身體及心理狀況，才能抵抗即將面臨的惡劣環境，若是旅途中有一名太空人不幸過世的話，他的遺體還可能在太空中滯留數月甚至數年，才有可能返回地球。

因此，太空人的遺體要如何處理，也成為一個討論的話題！NASA的工作人員凱瑟琳康利（Catherine Conley）表示，無論是NASA還是國際間都尚未對於太空人在任務中死亡該如何處理，提出具體的解決方法，不過外界已有不少學者提出相關意見。

首先，專家們提出了兩項建議，第一項是將屍體送入太空中自然腐化、第二則是將太空人的遺體經過火化後直接埋葬在火星上，成為第一位在火星設立墳墓的地球人。科學網站「大眾科學」則表示，太空人的遺體可能會被凍乾或是被冷藏，但也有一個可能，那就是當其他太空人食物被吃光時，這具遺體就成了維持生命的重要來源。

不過，SpaceX公司執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）卻曾在受訪時直接表示「如果你想踏上火星的話，那就做好死亡的準備吧」，引發熱烈討論。