比特犬性情兇猛，時常傳出咬傷、咬死人的新聞，因此不少人都非常害怕牠們。不過最近美國一名飼主身體出現異狀，牠飼養的比特犬不僅快速察覺，還緊急找路人求救，等到救護車來的時候，更是拚命想要爬進車內，只為了確保心愛飼主的安全，讓飼主一家都非常感動。

阿斯特羅事後也被消防局表揚，為牠頒布獎牌，還贈送蛋糕供牠享用。(影片來源/YouTube/KTSM 9 NEWS)

根據《WGN-TV》報導，該起事件發生在德州艾爾帕索（EL PASO），當時比特犬阿斯特羅（Astro）察覺主人有些怪怪的，立刻找路人求救，好心人見狀急忙打電話通報，救護人員及時趕到現場，將狗主人送往醫院進行緊急治療，才順利保住性命。

當地消防局發言人阿拉吉爾（Enrique Duenas-Aguilar）表示，「那隻狗狗試圖爬上救護車和主人待在一起，消防員不得不把牠引誘到其他車上，讓家人先把牠載走。如果沒有狗狗的幫忙，牠的主人可能短時間都不會被人發現」。

阿斯特羅的英勇行為讓飼主一家都非常感動，直言從來沒有訓練過愛犬，「我們一百萬年都沒想過牠會做這樣的事」，媽媽貝莎（Bertha Martinez）透露，阿斯特羅是1年前在路邊收養的流浪狗，但其實她本身很畏懼比特犬，「我們把牠帶回家的時候不確定能留牠多長的時間，畢竟牠會長大」。

沒想到這隻比特犬卻救了自己的兒子，讓她相當感嘆，「如果你善待牠們、不傷害牠們，那麼牠們就會展現出最單純的一面」，如今一家人也下定決心要陪伴阿斯特羅一輩子，並給予牠滿滿的愛和照顧。