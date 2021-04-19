許多人相信，夢境裡的場景有可能反映著現實中的事情，或是去世的親人透過「託夢」，給還在世上的親人傳達訊息。近日，泰國一名婦女突然在睡夢中夢見離世不久的父親，父親還給她兩個數字要她去買彩券，後來竟然真的贏得頭獎1200萬泰銖(約新台幣1082萬)，令所有人感到驚奇。

根據泰國當地媒體《TNAMCOT》的報導，這名住在泰國呵叻府（又名那空叻差是瑪府，Nakhon Ratchasima）的46歲婦人，原本只是當地市場中一個販售海鮮的小攤販，但某日她突然在睡夢中夢見4個月前剛離世的父親，父親告訴她要購買含有78和87號碼的彩券，她便在隔日於彩券行購買了300張含有78及87數字的彩券。

婦人夢見死去的父親，並給她2個彩券號碼竟得頭彩。（圖／YOUTUBE）

眼看著開獎日即將到來，開獎的前一天這名女子再度夢到自己的手機突然爆炸，讓她嚇了一跳，後來她在本月13日潑水節時回到家鄉，竟發現自己中了1200萬泰銖的最大頭獎震驚不已，附近鄰居知道後也紛紛到家中向她道喜，而女子計畫將獎金分為兩部分，一部分當作孩子日後的教育基金，另一部份則是用來幫助家人。

網友看到報導後也紛紛留言「阿嬤哪時才要託夢給我？」、「爸爸真是給力」、「買這麼多當然有機會會中」、「花30000塊賺1200萬很划算」、「下次爸爸再託夢記得要跟大家說」引發熱烈討論。