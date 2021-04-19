韓國一名老翁每天都會收集社區內的垃圾帶回家，導致他的雙層住宅全都堆滿垃圾，家門因此被堵住難以進出，屋內基本上沒有任何生活空間，還有蚊蟲、老鼠出沒，全家人就住在這樣雜亂的環境內，經過心理諮商後發現，老翁嚴重的囤積症背後其實藏有令人心酸的原因。

老奶奶因為長時間住在髒亂的環境裡，檢查結果發現有心臟積水的問題，需要立刻動手術。(影片來源/YouTube/우와한 비디오)

韓國YouTube頻道《우와한 비디오》日前收到民眾投稿求助，指出住家附近有一間臭氣沖天的「垃圾屋」，兩名老人和一名40歲的兒子居住在髒亂且危險的房屋中。節目組親自到訪後，看見了非常驚人的畫面。一棟雙層住宅竟全都被垃圾給塞滿，甚至院子也堆起一座高高的「垃圾山」，老夫妻必須爬窗或試圖通過狹窄的大門，才能夠進出家裡。

起初，兩名老人非常反感節目組的出現，經過長時間的溝通後才答應採訪，節目組實際進到屋內，發現垃圾已經快堆滿2層樓（約6、7公尺），根本沒辦法走路，天花板上還有裸露在外的釘子。

而浴室同樣被雜物占據，水龍頭還無法使用，只能靠水桶接漏水，老奶奶曬衣服時還得爬到室外的垃圾山上，過去曾不小心從上方摔落，可以見得生活環境非常危險，屋內唯一可以供家人活動的地方就是兒子的房間，但依舊非常狹小。

節目組擔憂老翁夫妻的身體健康，帶他們到醫院做健康檢查，豈料老奶奶因為長時間居住在髒亂的環境中，出現心臟積水的問題，需要馬上動手術，這個真相讓老翁非常衝擊，為了老伴的健康著想，他終於答應讓製作組幫忙整理住家。

老翁之後還接受了心理諮商，發現他是因為兒子大學畢業後整天無所事事，也不出去找工作，內心感到非常挫折和受傷，才會開始出現囤積症的症狀。

最終，節目組派出226名志工，花了一個禮拜，從屋內清出重達150噸的垃圾，煥然一新且乾淨的房子讓老翁夫妻相當震驚與感動，老翁也承諾，未來絕對不會再撿垃圾回家。