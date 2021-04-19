一般大眾對於性侵案例的印象，通常受害者為女性或是女童居多，但其實男童也可能是被性侵的對象。美國一名30歲的孤兒院女老師日前遭到同事舉報，疑似與多名男學生發生關係，沒想到經過警方一查竟是真的。

根據外國媒體《Wink News》報導，來自美國佛州的30歲女子伯格絲（Reeghan Burgess），過去曾在佛州夏洛特縣（Charlotte）的兒童中途之家「Crossroads Hope Academy」擔任老師，但從去年11月開始，同事發現她在教學期間行為怪異，多次被看到與孤兒院中的未成年男童互動緊密，甚至超出師生行為，嚇得同事趕緊通報相關單位，指控伯格絲利用職務之便，與多名男童發生不正當關係。

17日下午，兒童中途之家「Crossroads Hope Academy」在網路上發表聲明表示「去年11月開始，就有部份職員對於伯格絲的行為感到十分不對勁，因此在第一時間就通報有關單位並將伯格絲革職，這是本機構成立8年來第一次遇到這種問題，將全力配合警方調查，將孩子的福祉及安全放在第一位」。夏洛特縣警長辦公室也在17日證實，經過調查伯格絲確實與多名男童發生關係，16日已將伯格絲以涉嫌與未成年人性交等8項罪名逮捕。

另外，知名律師阿德瑪·霍洛維茨（Adma Horowitz）受訪時透露「這種情況下男性受害者雖比較少，但數量也相當龐大，是一個令人擔憂的趨勢，另外女性施虐者的數量其實比人們意識到的更為普遍」。