若是家中正在裝潢或是施工，一定得請專業的工人及師父協助，而尋找這些技師的管道除了請朋友介紹外，便是在網路上發文，不過文章發出去之前若是沒有仔細檢查照片，有可能會發生令人尷尬的狀況。一名英國女子日前因家中天花板尚未裝修完成，因此發文詢問幾名粉刷工人是否願意接下案子，沒想到竟遭到一名粉刷工人以「照片不專業」為由回絕，仔細一看照片，她才發現事情大條了。

根據英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導，這名住在英國白金漢郡 (Buckinghamshire)的52歲女子羅珊妮道奇(Roseanne Dodge)，近日家中正在進行裝潢工程，由於天花板的粉刷及裝修工程尚為完成，因此她在網路上搜尋到3名粉刷工人，並透過臉書留言將家中天花板的施工情況拍下，請工人們報價給予聯繫。

沒多久，其中一名粉刷工人回覆了訊息，表示「很抱歉，由於照片十分不專業，因此我想放棄這份工作，雖然我不確定是否過程中發生失誤，但你得重新檢視一下你所發過來的照片」，羅珊妮道奇收到訊息後感到十分納悶，拿出手機再次查看發出的照片，沒想到其中一張廚房天花板的照片中，竟意外拍到牆上的鏡子，而鏡子反射出「全身光溜溜」拍攝照片時的她，讓她相當震驚，趕緊刪除照片並向對方解釋失誤。

羅珊妮道奇也立即查看另外兩名工人的訊息，其中一位尚未讀取，順利收回裸照。另一位與女友共同經營臉書的工人，雖已讀取但僅有女友看到，羅珊妮道奇趕緊向她道歉並解釋事發過程，工人女友則表示「他根本沒有看到別擔心，我也笑得很開心」最後也感謝羅珊妮道奇特別向她解釋，要不然他們很有可能產生誤會。

事後，羅珊妮道奇接受採訪時表示，當時的她正裸著身體躺在床上，起床後直接走到廚房並對著天花板拍照，完全忘了牆上掛著一面鏡子，因此看到工人回覆時還覺得奇怪，殊不知竟把裸照發給他們。後來，她也將這尷尬的經驗PO文分享，並提醒大家發文前一定要重新檢視，引起網友熱烈討論。