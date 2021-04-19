一直深信不疑的事情突然一夕被推翻，不管是誰都會接受不了。越南一名女子到了18歲都還沒有月經，就醫檢查後才發現沒有子宮，然而她對自己的性別並未起疑心，直到29歲和男友發生關係失敗後，才驚覺體內藏有睪丸，甚至還擁有XY染色體（男性），讓她相當崩潰。

根據越南媒體《Báo Người Lao Động》報導，這名女子出生時被醫生宣判為女嬰，父母也替她取了一個女性化的名字（以PL代稱），在成長過程中她的女性特徵都正常發育，然而到了18歲，儘管身旁的同性同儕都已經初經來潮，但她的身體始終沒有動靜，到醫院檢查後才發現她的陰道畸形，而且沒有子宮。

PL得知自己的身體缺陷後變得非常沒有自信，尤其是面對男友時，但她仍舊沒有對自己的性別起疑。不過到了29歲這年，她想和男友進一步發生關係，卻以失敗收場，困惑的她又到醫院檢查，豈料卻驗出她有XY染色體，代表從最開始她就是一名男性，而不是女性，驚人的結果讓PL備受衝擊，「我擁有女人的外表，所以從沒想過自己會是男的」。

PL事後求助於整形外科醫院，希望進行陰道手術，在術前的檢查發現，PL確實沒有子宮，但在尿道2側、卵巢的位置卻有讓醫生難以分辨的器官，經過切片檢查後確認為睪丸，判定患者可能為「假雌雄同體（pseudohermaphroditism）」或「雄性激素不敏感症候群（Androgen Insensitivity Syndrome）」。

最終醫生決定替PL切除睪丸，對此中央醫院泌尿科主任阮丁連（Nguyen Dinh Lien）表示：「雖然切除睪丸的決定和患者的真實性別相反，但如果不這樣做，患者的罹癌風險非常高，而且患者對於女性的身分也比較自在」。