現代人生活忙碌，不少人都會選擇用相親來認識新朋友，只不過偶爾也會遇到一些奇葩的人。大陸一名女子最近在家人的安排下和一名男子到火鍋店相親，豈料才剛見面不久，男子就低著頭不斷進食，全程冷落女子還狂吃30盤羊肉，最後甚至不付錢就閃人，讓女子非常傻眼。

綜合陸媒報導，該起事件發生在甘肅蘭州，一名女子在父母的安排下，到火鍋店和一名男子相親，豈料雙方一見面，男子就開始低頭猛吃羊肉，整個過程兩人幾乎是「零交流」，男子直到吃完30盤羊肉後才終於停下筷子。

女子透露，當初是自己的父母說認識一名個性不錯的男生，要她和對方吃個飯，沒想到這名男子這麼不尊重人，相親全程都沒說什麼話，只不斷誇讚羊肉的「味道好」，更誇張的是，用餐過後男子也沒有付錢就拍拍屁股走人，女子只好無奈買單，同時也感到非常傻眼，直言：「這輩子也沒這麼無語過」。

新聞曝光後，不少網友也對男子的行為感到氣憤與不解，紛紛留言：「自己吃了那麼多居然好意思讓對方買單，即使是同性朋友之間沒有特別說明要請吃飯，一般人也不會厚著臉皮一分錢不出」、「這男的根本不是為了相親去的」、「真的是憑實力單身啊」。但也有網友提出質疑，指出正常相親不會有人在旁邊拍攝，認為很可能只是擺拍影片。