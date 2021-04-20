很多人都認為，親朋好友即使離世，依然會透過各種方式來傳達訊息。而泰國有名婦人，日前參加87歲鄰居的喪禮時，途經一位賣彩券的攤販，她便用死去鄰居的年紀買了2張彩券，沒想到最後竟真的中了彩券頭獎1200萬泰銖（約新台幣1084萬元），讓她相當驚訝。

根據外國媒體《newsdirectory3》報導，居住在泰國洛坤府的62歲婦人潔薩達（Jedsada），近日她出席了鄰居的喪禮，也知道鄰居享年87歲才離世相當長壽，不過不知怎麼的，離開喪禮後「87」這兩個數字不斷在她的腦中盤旋，在返家的路上，剛好經過一個販賣彩券的攤販，於是她便與攤販表明想買有「87」號碼的彩券1張，不過攤販疑似沒有聽清楚，直接拿了2張寫有「100787」編碼的彩券給她，她只好將2張彩券都買下。

剛開始潔薩達並不期待會中什麼大獎，可能只是心理因素才會一直想起那2個數字，於是就將彩券隨便擱置，直到16日開獎時，她看著一整排的數字似乎與她的彩券很像，拿出丟在一旁的彩券確認，才發現頭獎號碼為「100787」，而每張彩券頭獎的獎金為600萬泰銖（約新台幣542萬元），她買了2張則為1200萬泰銖，讓她驚訝到說不出話來。

潔薩達的丈夫楚基亞特（Chuakiat）受訪時表示，中獎瞬間大家都傻住了，到現在都還沒有真實感，不過能獲得這麼大筆的獎金還是很開心，接下來他們將花點時間，與孩子溝通並好好規劃這筆龐大的金額。