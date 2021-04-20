大陸考古人員近日在陝西發現一座保存完整的西漢早期墓葬，出土了100多件珍貴文物，包含鎏金青銅器、玉器、鐵器等物品，其中最令人驚嘆的是，一座大型陶倉內裝滿了小米，如此龐大的體積在過去的考古研究中都非常罕見，新聞曝光後網友也覺得相當神奇，直呼這是「穿越2千多年的食物」。

根據《陝視新聞》報導，陝西省考古研究院考古人員近日在西咸新區大堡子村發現一座保存良好的西漢早期墓葬，目前已經出土100多件文物，其中包含了一座非常罕見的大型陶倉，它的寬約1公尺、高約80公分，體積巨大，陶倉中還發現了滿滿的糧食，清理時必須2、3個人合作，才能搬得動陶倉。

陶倉內的糧食經過專家分析，確認大部分為古代北方的主要糧食小米。(圖/中新社)

根據西北大學文化遺產學院植物考古專家田多分析，陶倉內的大部分糧食應該是「粟」，也就是現代所說的「小米」，小米是古代中國北方的主要糧食作物，華夏遠古時期的夏和商代都屬於「粟文化」，一直被人們耕種到宋朝，甚至到了遼金時期中原仍以小米為主食。

對於從墓葬中發現的糧食，考古人員還需要進行碳十四檢測，進一步分析詳細資訊，不過據了解，除了小米以外，還包含了紡織用的大麻。另外，考古人員也已經對墓葬內的遺物進行清理和提取，並且建立了田野考古、文物保護、科技考古等多領域的團隊，將對出土的文物展開更仔細的研究和保護。