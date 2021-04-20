家中「毛小孩」有時候總是會做出一些意想不到的事情，讓主人又好氣又好笑。近日，一名美國飼主在網路上分享家中「小阿金」初次見到吸塵器時的真實反應，沒想到牠竟嚇到躲在牆角，可愛模樣融化一票網友的心。

來自美國紐約的飼主艾琳科菲（Erin Coffey），自從開通TikTok帳戶@emcoffe後，便經常透過社群平台分享家中黃金獵犬「傑森(Jackson)」，私下的生活及逗趣的影片，艾琳科菲還不忘出賣傑森，將牠睡著作夢時的醜樣上傳，笑翻所有人。

自從疫情開始爆發後，艾琳科菲幾乎都在家中工作，也促使她與傑森相處的日子變多，她便開始剪輯傑森幼犬時期，剛到家中的模樣，除了一般的成長過程外，艾琳科菲近日還找到傑森第一次遇見吸塵器時的模樣。

只見影片中的吸塵器聲大響，而牆角出現一個「角落生物」在一旁扭動，走近一看才發現原來是傑森因不熟悉吸塵器，深怕被這「巨聲怪獸」給傷害，嚇到躲在牆角「面壁思過」，直到艾琳科菲關掉吸塵器，發出熟悉的啾啾聲，強森才轉過頭來露出無辜又呆萌的表情，久久不肯離開牆角，吸引超過54萬人觀看分享。網友紛紛留言「快被這小傢伙給融化了」、「真希望毛孩都能停留在這麼可愛的模樣」、「噢~~看看那無辜的小臉，好想抱抱牠」、「希望牠現在不怕了」、「我家那隻看到吸塵器跑得跟飛的一樣，哈哈」。