從許多大陸的婚嫁習俗中，都能看見大陸土豪出手時的闊綽與霸氣，就連搬家時也不例外。大陸浙江省一處大戶人家為慶祝喬遷之喜，大手筆買了10幾箱禮物，在自己新蓋好的大樓樓頂上向下狂丟，吸引附近的民眾爭相拿取，在網路上引起熱烈討論。

根據大陸媒體《網易》報導，近日浙江省金華地區的一名土豪房東，在當地蓋了一個6層樓高的建築物，為歡慶搬進新家，他特別買了10幾箱的物品，準備分送給當地的鄰居們，不過這些禮物不是挨家挨戶的分送，而是從大樓頂端往下丟，甚至將箱子直接往樓下傾倒，還用空拍攝影機在一旁側錄，吸引附近民眾及路人圍觀，樓下也聚集了將近100人擠成一團，場面十分壯觀。

大陸土豪歡慶喬遷，從樓頂狂撒10箱禮物與民眾同樂。（圖／微博@晨視頻）

事實上，土豪房東會有這樣的行為，對於當地人來說相當正常，也是當地的民俗，只要有人蓋好房，就會在屋頂造好後從樓頂往下扔饅頭等食物，或是依照房東的經濟狀況而有所不同，之後再點燃鞭炮慶祝。這名房東這次所丟的東西，則是巧克力、餅乾、零食等各種生活用品，因此吸引大批民眾爭相拿取。

網友看到後紛紛留言「有錢就是任性」、「房東都不怕砸死人？」、「有錢人的世界難以想像」、「好吧！如果是我應該也會融入當地風俗搶一下」、「好瘋狂的當地民俗」、「撒錢才是真的狂」引發話題。