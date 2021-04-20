最近一段影片在網路上瘋傳，一隻綿羊失足掉進水溝中被卡住，外國一名少年見狀立刻上前救援，花了不小的力氣才終於將綿羊拉上來，獲救的綿羊相當興奮，迅速狂奔離開現場，豈料在不遠處又重新摔進同一條水溝內，讓少年感到非常傻眼，影片曝光後也引起網友爆笑。

這段影片近日被網友分享到論壇《Reddit》上，從畫面中可以看到，一隻綿羊失足掉進水溝，身體還被卡在狹窄的縫隙中，一群少年見狀立刻伸手救援，還用手上的黑色繩子當輔助，過程中綿羊為了自救，也不斷蹬腿掙扎，最後少年使盡吃奶的力氣才終於把綿羊給拉上來。

獲救後的綿羊非常興奮，緩衝一下又開始在草地上狂奔，經過那條困住牠的水溝時，還賣力向上跳躍，想要跨過去，豈料彈跳力卻不如想像中充足，下秒又一頭栽進了水溝當中，還留在原地的少年們看到後都相當傻眼，只能再次出動去拯救這隻傻綿羊。

網友們看完影片後，雖然心疼綿羊的遭遇，但也忍不住哈哈大笑，「你說你小羊（想要）逃，偏偏註定要落腳」、「從歷史中學到的教訓就是『永遠學不到教訓』」、「從某個角度來看，牠跳得也是挺準的」、「第一次是衰，第二次就是蠢了」、「好可憐的羊，可是我笑得好大聲」、「會不會牠根本沒有想出來的意思？」。