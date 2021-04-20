熊貓有著圓潤的身形與可愛的樣貌，是大陸著名的「國寶」，也是維持邦交國家友誼的象徵性動物。日前，大熊貓國家公園管理處公開了一段園區內的一隻野生熊貓，挖雪地找水源時突然倒地不動的影像，吸引網友們熱烈討論。

根據大陸媒體《中國日報》報導，位於大陸四川的大熊貓國家公園於3月22日公開了一段野生大熊貓的影片。影片中的大熊貓疑似十分口渴想喝水，便在雪地裡奮力的挖地，找尋園區所設置的人工水源區，但挖到一半熊貓忽然靜止不動，一屁股跌在雪地上。

一隻野生大熊貓在挖雪地時突然靜止不動。（圖／微博@四川觀察）

沒想到，過沒多久後大熊貓突然自己爬起身，坐在一旁的雪地上打瞌睡，原來剛剛那一跤，便是牠挖雪地挖到一半犯睏打盹所導致，管理中心將這可愛模樣上傳至網路後，吸引大批網友留言觀看。

事實上，這段影片是大熊貓國家公園四川都江堰龍池管護站的工作人員，透過紅外線攝影機拍攝，主要用來觀察野生貓熊的活動，並採集牠們的活動數據進行研究，而這段影像則是在1月3日及4日時，於海拔2300公尺處的龍池爪爪山區域所拍攝到的畫面。

網友看到影片後紛紛表示「蠢萌蠢萌的，可愛死了」、「你看牠那圓圓的屁股就知道摔那一跤不痛的」、「吃個冰淇淋把俺累的得睡一覺先」、「我：熊貓呀！你為什麼是瀕危動物呢？，熊貓：因為我喝水也會喝到缺氧，哈」、「建議熊貓起訴攝影師偷窺」。