誰能抵擋得住毛小孩的可愛魅力呢？外國一名網友的兄弟想要養狗，爸爸得知後瞬間氣到不斷「烙狠話」，看起來十分討厭寵物，然而當毛小孩入住家裡後，爸爸竟被狗狗的可愛魅力「馴服」，每天將狗狗抱在懷裡寵愛，讓網友和她的家人都覺得非常有趣。

外國一名網友「@ madeline_carrera」日前在TikTok分享一段影片，她的兄弟想要養一隻狗，爸爸得知後卻超級生氣，不斷出言警告兒子，因為是兒子想要養狗，所以必須負起全部的責任，更烙下狠話：「如果我在地上看到狗大便，就會把你的臉塞進去！」，之後便憤怒離場。

不過當毛小孩一住進家裡，爸爸的態度竟出現天翻地覆的變化，原本看起來非常討厭照顧寵物的爸爸，居然每天都將狗狗抱在懷裡，還貼心地替牠洗澡、和牠一起玩耍，從影片中就可以看出他的眼神有多寵溺，就連坐車外出的時候也要跟愛犬「黏踢踢」，一人一狗相處得十分融洽，爸爸也因此每天都露出燦爛的笑容。

如此可愛又溫馨的結局讓網友們都覺得心裡暖暖的，笑說：「可愛死了，爸爸總是說一套做一套」、「到底誰才是老爸的親生兒子？」、「養了寵物以後就知道自己才是被撿回來那個」。

還有不少人表示自己的父母也是這樣，養寵物前後的反應都十分兩極，「我養鸚鵡前都說不准，養了以後，爸：『你不要動，這菜我要給鸚鵡吃的』」、「我爸也是！以前一直說貓很可怕很邪惡，自從我帶回一隻流浪貓寶寶以後，我爸跟牠講話都用娃娃音…」。