大陸地區幅員遼闊，有許多少數民族生活在高海拔的高山上，而高山上的資源得來不易，因此更加珍貴。位於大陸西藏的一處加油站，不僅是當地民眾唯一一個可以購買生活用品的補給站，也是全世界距離太陽最近的加油站。

根據大陸媒體《中國日報》報導，這座位於大陸西藏北部的雙湖複合式商店加油站，位於海拔5000公尺的高山上，是世界上海拔最高、離太陽最近的加油站，一年的平均氣溫在0度以下，含氧量也只有平地的40%，除了當地的民眾外，幾乎沒有人可以適應這裡惡劣的環境，因此被稱為「人類生命極限試煉場」。

大陸西藏的雙湖加油站為世界最高的加油站。（圖／微博@中國日報）

但自從2020年，雙湖縣開始推行極高海拔生態搬遷行動後，當地牧民先後撤離，使這座加油站的年加油量，從最高峰的3000多噸，急速下降至2000多噸。即使如此，這座加油站仍承載著當地民眾的生活所需，以及往來交通唯一一處加油及休息的場所，是個十分重要的存在，直至今日雙湖加油站依然24小時正常營業中。

網友看到新聞及採訪影片後，紛紛留言「這地方真的曬得很嚴重」、「這座城如果撤了那交通工具也成廢鐵了」、「大膽建議國家應該送軍人來這訓練3個月」、「守住這裡的人，也守住了寂寞」、「到了晚上就是距離太陽最遠的加油站」、「在這種環境下工作的人也是不容易」。