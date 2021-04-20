萬物皆有靈性！最近大陸一隻銀狐闖入派出所，不斷在大廳裡來回走動，不怕人也不離開，讓員警都相當不解，上前查看才發現，原來銀狐臉部好幾處都長有壁蝨，員警立刻將銀狐帶去給獸醫治療，最終拔除了壁蝨後再度野放回樹林，銀狐具有靈性的行為也讓員警們都驚訝不已。

根據《環球時報》報導，黑龍江穆稜市某派出所日前突然闖入一隻銀狐，起初員警以為牠過一段時間就會自己離開，只提供了一些水讓牠解渴，然而這隻銀狐卻一直在大廳徘徊，見到人也不會害怕、逃跑，員警覺得有些奇怪，上前仔細觀察，發現狐狸的眉眼處都長有壁蝨，立刻將牠送醫。

經過診療後，獸醫在銀狐身上取下了30多個壁蝨，員警也在之後將銀狐野放回大自然中。對此，當地動物管護站人員表示，銀狐是大陸國家二級保護動物，這次跑進派出所中很有可能就是為了求助。

銀狐極具靈性的行為不僅讓員警驚訝不已，網友們看到新聞也都覺得相當神奇，紛紛留言：「動物們總結的經驗，有困難去警局，不能去餐廳」、「不是說建國後不許成精嗎？」、「有事找員警這個在動物界已經不是秘密啦」、「五百年後，又是一個報恩的故事」。

有趣的是，不久前在四川成都也有一隻小貓頭鷹因為翅膀被網子纏住，主動飛進消防局求助，等到消防員剪掉、清除所有網子後，貓頭鷹就打算離開，但又好像有些依依不捨，「一步三回頭」的模樣讓大家都直呼可愛。