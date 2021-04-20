1998年所上映的電影《楚門的世界》，故事描述男主角所生活的海景小鎮及家人、朋友，皆是受人刻意創造出來的假象，最後發現一切都是騙局，才想盡辦法成功逃脫，沒想到類似的場景竟真的發生在現實生活中。澳洲塔斯馬尼亞州的一處神秘小鎮，雖然也有著與一般小鎮一樣的建築物及街道景觀，但居住在裡面的，卻只有「老年人」。

根據國外媒體的報導，位於澳洲塔斯馬尼亞州最大城市荷巴特(Hobart)的小鎮「Korongee Dementia Village」，裡面有商店、咖啡廳、理髮店、超市、餐廳、公園及電影院等常見的設施，但社區裡卻只有15棟房子，僅住著90名老人，只要他們閒暇時就會隨處走走，找鄰居聊天、下棋，過著悠閒的老人生活。

不過，跟幾位老人聊過天後，就會發現他們的思考方式與一般人不太一樣，也經常忘記自己是誰或是家人有誰，原來他們都是患有老年癡呆症的病患。有別於一般的養老中心總是到處都是病床，打造這座小鎮的設計師，以老年人熟悉的風格為基準，為他們量身打造出適合他們的房間格局及生活環境。社區裡的咖啡店、商店等員工皆是受過專業訓練的護理人員，但他們也不像傳統的療養中心定時巡房查探，而是透過像家人般的日常互動，隨時監控他們的狀況，

事實上，這個「老年癡呆村」的造鎮理念，源自於2009年荷蘭先行創立的De Hogeweyk小鎮，為老年癡呆症患者成功打造出安全的生活社區。而事實證明，讓老年癡呆症患者生活在熟悉的環境中，過著一般人相同的生活，更能讓他們心情愉悅、保持樂觀，因此住在此小鎮的患者，不僅吃的藥更少，也比住在養老院的病患更加長壽。