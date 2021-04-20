日前大陸一間寵物店店員上班時突然昏倒在地，店內的阿拉斯加雪橇犬見狀上前查看狀況，一發現不對勁立刻衝出店外向老闆求救，然而在這段忠心感人的影片中，角落裡卻有一隻薩摩耶全程都心無旁鶩地在玩跑步機，絲毫沒受到任何影響，讓網友們看完後都笑翻了。

根據《快看視頻》報導，這起事件發生在本月18日，黑龍江哈爾濱一間寵物店的女店員在工作中突然因為低血糖昏倒在地，從監視器畫面可以看到，原本還在玩跑步機的阿拉斯加雪橇犬察覺異狀，上前關心女店員的狀況，發現她沒有動靜後，搖動的尾巴立刻停止，著急地扒開店門口設立的護欄，到店外向老闆求救。

然而仔細觀察就會發現，還有一隻薩摩耶在角落玩跑步機，就算身邊出現危急的事情，牠依舊心無旁鶩地跑步，沒有受到任何影響，也不關心女店員發生什麼事，等到阿拉斯加雪橇犬再度回到跑步機上時，牠還是持續在跑步，沒有想要停下的跡象。

影片曝光後，阿拉斯加雪橇犬和薩摩耶明顯的對比讓網友都忍不住大笑，「跑步機上那位真是心如止水」、「同樣是狗，怎麼差距這麼大」、「薩摩耶：心如止水，我超自律的」、「好可愛，搖著尾巴過去發現不對尾巴都垂下來了」、「救完人居然還回去跑步了，難道這就是做好事不留名嗎？」。

寵物店老闆于先生表示，這隻阿拉斯加雪橇犬今年已經5歲多了，特別聰明，不僅擅長察言觀色，也能聽懂人話；而薩摩耶平時就非常喜歡跑步，唯一的愛好就是出去跑步，其他都沒什麼興趣，連飯也不愛吃。