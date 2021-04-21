許多人家中放置監視器，除了可以隨時監控家中是否遭竊，或是毛小孩的一舉一動外，有時候還可能錄到靈異畫面。英國一名飼主日前在網路上公開了一段家中的監視器畫面，沙發上竟疑似出現離世愛貓的身影，讓她相當震驚。

網路帳號為chlochan的英國飼主，日前在知名論壇「Reddit」上公開一段監視器畫面，影片剛開始一片漆黑，以紅外線攝影的方式錄製，而沙發上除了抱枕之外，還依稀出現一隻貓咪的輪廓，下一秒chlochan回到家中打開燈，畫面變成彩色，而沙發上那隻貓咪的輪廓更加清晰，好像真的有一隻貓趴在沙發上一樣。

chlochan在文章中提到，自己原本有飼養一隻貓咪名叫「Blackjack」，生前大部分的時間都窩在沙發上的各處，那時剛好是牠的離世周年紀念，沒想到一開燈，牠竟然真的出現在監視器的畫面中，但Chlochan經過客廳時卻完全沒發現任何東西，只看到紅色、米色及灰色的枕頭而已，因此當chlochan看到監視器畫面時才感到相當驚訝又溫馨，認為愛貓「真的回來過」。

影片上傳後，不少網友都對於這個「超自然現象」感到十分新奇，紛紛留言表示「真的有一隻貓趴在沙發上」、「那個絕對是貓咪，輪廓太像了」、「離世1周年牠終於回家看你了」、「這真是我看過最棒的影片」，不過也有部分網友認為「這應該是光線以及角度的問題」、「感覺也可能是袋子或是枕頭造成的陰影」，在網路引發熱議。