愛爾蘭多尼哥郡一名釣客日前搭單人小船至海邊釣魚，期間釣到一條鯊魚，雙方纏鬥20分鐘，釣客始終不願放手，鯊魚咬住釣線拉著他前進，最終小船因重心不穩而翻覆，釣客也因此掉落海裡，驚險畫面曝光後，讓不少人為他捏了一把冷汗。

釣客用釣魚攝影機拍下全程，不少人為他捏了一把冷汗。(影片來源/youtube/Pen News)

根據《每日星報》報導，史密斯(Graham Smith)日前至愛爾蘭多尼戈爾(Donegal)附近海岸釣魚，成功吸引到一條「鼠鯊」(porbeagle shark)，由於牠的體型不小，而且力氣非常大，史密斯根本難以將鼠鯊釣上來，只能進行持久戰消耗對方的體力。

史密斯試圖控制住釣竿，但最終仍敵不過鼠鯊，小船因過度傾斜而翻覆，史密斯隨即被拋入水中，駕駛另一艘船的朋友發現後，趕緊將史密斯的小船扶正，並拉他重回船上，史密斯表示「鼠鯊是非常聰明的鯊魚，想要釣到牠們極為困難，期間激戰至少15至20分鐘」。

史密斯透露，他們原本待在岬角內，海平面較平靜，但鼠鯊之後竟將他拉到海浪較大岬角外，才會導致小船翻覆，所幸鼠鯊咬走餌後便離開，並沒有攻擊史密斯，不過他的無線水下釣魚攝影機與手機也跟著落海，總共損失約430英鎊，「我搭單人小船釣魚有13至14年的經驗，這種事情只發生過2次」。

鼠鯊是大白鯊的近親，體長可生長至3.7公尺長，重160至250公斤，是速度最快的鯊魚之一，能夠完全躍出水面，主要以硬骨魚為食，例如鯖魚、鯡魚、帆蜥魚及刀魚等，不過近年來鼠鯊在英國海域遭過度捕殺，導致牠們處於易危至滅絕的狀況。