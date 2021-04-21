求學過程中，大家讀過也背過不少文言文，其中《出師表》、《陳情表》、《祭十二郎文》被評為三大抒情文，對此就有網友不禁好奇，真的有人讀文言文讀到哭嗎？貼文一出隨即掀起熱議。

南宋文學家謝枋得編著的文選評集《文章軌範》，曾引用南宋文人安子順的言論，對古代三篇抒情散文加以評論，直言「讀諸葛亮《出師表》不墮淚者不忠，讀李密《陳情表》不墮淚者不孝，讀韓愈《祭十二郎文》不墮淚者不慈。」

對此，就有網友在PTT「八卦板」有感而發，坦言讀這三篇抒情文時都沒哭，自嘲是個不忠、不孝、不慈之人，其他各篇選文讀完也無感。

不過他接著話鋒一轉，提到曾聽說明星高中女校的文組，讀這些古文確實會讀到哭，尤其是明代散文家歸有光的《項脊軒志》，更讓不少人為之動容，讓他錯愕直呼「真的有人讀國高中文言文讀到哭嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「撿橘子滿感人的」、「要有點人生歷練才比較有感」、「我是讀白居易的《琵琶行》哭的，年紀越大感受越深」、「祭妹文算蠻感人的，兄妹情誼」、「我記得國中讀蘇軾江城子，有熱淚盈眶過」、「與妻訣別書，真的很感動」。

其中被多數人點名的《項脊軒志》更是引起全場共鳴，「《項脊軒志》最後一段後勁強」、「真的看完很惆悵」、「長大後更能體會那種黯然感受，真的很深刻」、「印象中當時看了很難過」。

《項脊軒志》是以項脊軒為貫串全文的主線，作者歸有光藉著項脊軒的興廢，表達人亡物在、三代變遷的感慨，也表達懷念祖母、母親和妻子的感情，文中真摯之情流露無遺，尤其最後一段先是敘述當年和亡妻在軒內歡樂相隨的畫面，接著以「喜」襯「悲」，透露出喪妻的悲哀，最後藉著枇杷樹寄託對亡妻深深的懷念之情。