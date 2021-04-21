印度人口眾多，想要擠上往返大城市的鐵路，若是搶不到車廂內的座位，很多人會爬上車廂頂端，甚至擠到車窗外也一定要搭上，造成意外頻傳。本月17日印度又傳出鐵路意外，一名視障婦女牽著兒子走上月台等車時，男童突然跌落鐵軌中，正當火車快要撞上時，一名男子快速將男童救起，驚險瞬間嚇壞現場所有人。

根據當地媒體的報導，印度鐵路部長皮尤什戈亞爾（Piyush Goyal）日前在個人推特上公佈一段「英勇救童」的影片，影片中一名婦人牽著兒子走上月台準備搭車，但不知怎麼的，男童突然跌入鐵軌中爬不上月台，讓婦人相當驚慌趴在地上崩潰大哭，但當時身邊也沒有民眾經過，眼看火車越靠越近、即將撞上，一名男子突然從畫面上衝出，以最快的速度將男童抱起，隨後自己再跳上月台，前後只有10秒鐘可以救人，若再遲一點可能因此喪命。

原來，這對母子在17日準備搭乘火車，前往印度西部的馬哈拉施特拉州火車站，但該名婦女為視障看不到路，沒想到走著走著便朝向鐵軌的方向走去，男童也因此墜落鐵軌當中，視障母親發現後相當無助只能驚慌求救，幸好車站員工發現，才即時將男童救起。

鐵路部長皮尤什戈亞爾除了將這段監視器畫面公開，也在貼文中大讚該名員工的英勇表現，網友看到後也紛紛轉發留言「要不是他出現後果真的不堪設想」、「太勇敢了，完全是冒著生命危險救孩子」、「這段影片雖驚險卻也很感人」。