近日有遊客在南非國家公園中目擊到一段有趣的畫面，一公一母2隻獅子剛覓食完，到岸邊喝水解渴，下巴還沾有鮮血，一隻體型極小的水龜突然浮出水面，一點都不畏懼威猛的獅子，不斷朝著牠們的嘴巴逼近，讓獅子們感到非常心煩，只能無奈避開水龜的「攻擊」。

導遊雷吉認為，比起將獅子驅趕出地盤，小水龜更像是對牠們下巴上的血跡有興趣。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

根據《每日郵報》報導，30歲野生動物導遊雷吉（Reggi Barreto）日前帶一群遊客到大克留格爾公園（Greater Kruger Park）進行野生動物旅遊，當他們前往獅子所在的區域時，沿途有許多大象和其他動物，獅群則正在獵捕小斑馬。

雷吉推測獅子應該過一陣子就會找水喝，因此事先定下了適合觀察的位置，果不其然，一公一母的獅子在不久後就來到水窪旁喝水，牠們的下巴還沾有剛才覓食所留下的鮮血，沒想到下一秒就看見一幕意想不到的畫面。

從影片中可以看到，一隻小水龜慢慢地浮出水面，朝獅子的方向游去，起初2隻獅子還不以為意，但小水龜卻不斷逼近獅子的嘴巴，絲毫沒有因為自己和獅子的體型差異極大而感到害怕；面對水龜的打擾，公獅和母獅都覺得心煩意亂，只能無奈地撇過頭、避開水龜繼續喝水。

雷吉和遊客們對於眼前的畫面都備感驚喜，「對我來說，這是一次極其罕見的拍攝」，雷吉也猜測，這隻水龜行動背後的原因，比起「將獅子驅趕出地盤」，更像是對牠們下巴上斑馬的鮮血有興趣。