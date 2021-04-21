日本一名37歲男子8年前與前妻離婚後，與友人至餐酒館用餐散心，沒想到竟對女老闆一見鍾情，兩人隨即陷入熱戀，男子起初以為女友只大他15歲，豈料交往一段時間後，才知道竟多了25歲。

Yoshitakam與妻子Aki於今年結婚，他們買下一輛露營車環遊日本，更開創youtube頻道紀錄他們的旅途。(影片來源/youtube/25歳逆年の差夫婦)

綜合日媒報導，現年37歲的Yoshitaka與62歲妻子Aki經營youtube頻道「25歳逆年の差夫婦」，由於超大的年齡差，因此在日本小有名氣，日前他們接受訪問時透露，8年前Yoshitaka剛與前妻離婚，因此心情相當低迷，朋友看了非常擔心，便與他至餐酒館聊天散心。

用餐地點正好是Aki開的餐酒館，而當Yoshitaka看到Aki後，馬上被對方的美貌吸引，心想「原來佐賀有這麼可愛的人啊！」，雖然當時他想上前找Aki搭話，但因對方忙於工作，因此並未注意到Yoshitaka，但他仍對Aki念念不忘，便找機會一個人至店裡光顧，才成功搭訕Aki。

兩人聊得很投機，Aki對Yoshitaka的印象也不錯，最終進一步交往，Aki提到，當時自己是餐酒館的老闆，一般不會隨便暴露自己的年齡，50歲的她常被顧客說「看起來只有40多歲」，因此她也沒有多做解釋，導致Yoshitaka誤以為他們只差15歲，雙方也未特別提到年紀。

Aki與Yoshitaka其實差了25歲，她甚至育有一個女兒，且只比Yoshitaka小4歲，她甚至認為兩人並不會走到最後，沒想到某次他們至日本三重縣伊勢神宮參拜，Aki看到Yoshitaka為了他們的未來誠心祈福而良心不安，便說出自己的實際年齡，起初以為對方會與她分手，也做好了心理準備。

Yoshitaka知道後並沒有感到氣憤，甚至說「你就為這種小事而不安？」，更提到差15歲與25歲，對他而言都沒太大的差別，讓Aki非常感動。今年2月他們登記結婚，正式成為夫妻，近日買下一輛露營車環遊日本度蜜月，甚至還創youtube頻道分享旅途過程，頻道自1月底開設至今，訂閱者接近1萬人，不少網友紛紛給予祝福。