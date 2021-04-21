日前澳洲掀起了一股「種內褲」的風潮，讓外界十分錯愕，其實這並非鬧著玩，而是有科學實驗佐證，主要是用來測試土質健康程度，消息一出意外成為大人小孩的新興運動，不少人爭相將自己的內褲埋進土裡。

Underpants experiments are taking place in Australian paddocks and gardens — all in the name of soil health https://t.co/9x6IHgJUng — Converte (@convertehealth) April 20, 2021

綜合外媒報導，澳洲新英格蘭大學與當地棉業組織Cottoninfo共同發起一項趣味十足的科學實驗，號召民眾將100％純棉的內褲掩埋進土裡，8周後再從土裡挖出，用來檢測土壤的健康度。如果屆時內褲越腐爛，就代表土壤內含有大量的微生物和昆蟲，意味著土質越健康。

新英格蘭大學教授奧利弗·諾克斯（Oliver Knox）表示，過去加拿大也曾進行過類似實驗，因此他們也躍躍欲試，並與棉業組織共同發起這項科學實驗，沒想到活動發起後，民眾對於這場有趣的科學實驗興致勃勃，甚至擴及全國，掀起了一股全民科學運動風潮，「看到大家這麼踴躍參與，實在太不可思議了！」

一名棉花種植者斯科特·麥克斯韋（Scott Maxwell）參與實驗後，對於自家土壤的品質更是讚不絕口，因為他埋在土壤8周的內褲，腐爛到只剩下鬆緊帶的縫線，此外，他的孩子也興奮的加入實驗，讓他大讚這項科學實驗相當寓教於樂，因為孩子將內褲親手埋在土壤中，並在8周後將內褲從土裡挖出的行為，不僅讓孩子有期待感，「同時這也是教育的一環，讓孩子們知道為什麼內褲會腐爛，這是非常有意義的」。