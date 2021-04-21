美國佛州一名女子家前的監視器，在凌晨拍攝到一隻詭異生物狂奔而過，在影片中牠似乎只用2隻腳行走，身後還拖著一條長長的尾巴，模樣像極了電影中恐龍的形象，讓女子嚇壞直呼：「肯定是迅猛龍或其他小恐龍！」。

女屋主認為這個不明生物很可能就是迅猛龍或其他小恐龍。(影片來源/YouTube/Handle with care)

根據《福斯新聞》報導，克莉絲蒂娜（Cristina Ryan）居住在佛州棕櫚海岸（Palm Coast），日前她檢查家門口攝影機畫面時，意外看見一隻不明生物在凌晨3點40分從家門前匆匆跑過，影片中可以看見，這個生物速度非常快，並且用2條後腿移動，身後還有一條長長的尾巴，看起來就像是電影中出現的恐龍。

這個驚人的發現讓克莉絲蒂娜非常興奮，直言世界上所有會在凌晨3點出沒的動物，沒有一個會像影片中的生物一樣跑步，「也許是我看太多遍《侏儸紀公園》了，但我分明看見了一隻迅猛龍或其他小恐龍！」。

克莉絲蒂娜也透露，自己把這段畫面給身邊友人看過後，大家都覺得是小恐龍沒錯，但也有人認為可能是大型鳥類，不過她認為不太合理，「牠看起來有前腳，所以不是很明顯嗎？我覺得牠就是迅猛龍」。

這段影片在網路曝光後，吸引許多網友前來觀看，有些人推測這個生物只是科摩多巨蜥或某種巨型鬣蜥；另外也有網友冷靜分析，直言這很明顯就是一隻走失的寵物狗，頭頂發光的部分可能是項圈或標示牌，尾巴則可能是一條寵物牽繩。