西班牙街頭日前在大白天上演「活春宮」，有一對夫妻無視旁人當眾脫光衣服，在人行道的長椅上盡情嘿咻，而這一幕也被一旁校園裡師生看光，直到警方到場後才阻止兩人誇張的行為。

根據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導，位於西班牙聖克魯斯省的聖卡塔利娜（Santa Catalina）一處警察局，在本月9日時接到學校及附近鄰居通報，一對熱情如火的夫妻，完全不管周圍是否有學校、商店或是吵雜的大馬路，他們便在人行道上的長椅上開始脫衣並進行性行為，學校裡正在上課的學生立即被激情的畫面所吸引，拿出手機拍下。

影片中，男子雖裸著上半身但始終穿著褲子，在長椅前搬弄著扯鈴，女子則是早已經脫個精光，在一旁看著男子開心的嘻鬧，而兩人玩著玩著竟玩到了長椅上，只見男子將雙手打開，女子則直接跨坐在男子身上晃動，絲毫不在乎旁人的眼光，校方及周圍的商家看到後也立即通報警方前往處理。

警方到場後，這對夫妻雖停止了行為，男子也穿上了褲子，但女子似乎對於警方的到來感到莫名其妙，等到警察說明才緩慢的用毛巾包著身體，之後是否被判刑不得而知。但這段影片上傳網路後，吸引大批網友熱烈討論與轉發，紛紛留言「要嘿咻也要看地點」、「他們真是做自己」、「很勇敢的一對」、「他們有沒有這麼急」、「怎麼在校園前就上演18禁」，引發話題。