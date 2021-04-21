澳洲一名父親日前帶孩子去露營，發現一條有毒的棕蛇不斷翻滾，看起來非常痛苦，仔細一看才發現，有一隻超大的螞蟻爬在牠的身上，而且不斷攻擊蛇的頭部，讓他看了驚呼連連，影片曝光後，不少網友驚呼「澳洲連螞蟻也是狠角色」。

根據《每日郵報》報導，37歲埃梅里(Seth Emery)日前帶兩個兒子至南澳洲維特品格(Waitpinga)營區露營，期間看到一條棕蛇(Brown snake)不斷在泥土上翻滾，看起來非常痛苦，由於澳洲多數蛇類都有毒，因此他趕緊讓孩子往後退，自己上前查看，才發現這是一條棕蛇。

驚人的是，棕蛇身上爬著一隻巨型螞蟻，且螞蟻不斷攻擊牠的頭部，下顎骨疑似卡進蛇的鱗片中，導致棕蛇不停扭動身體，試圖甩開螞蟻。埃梅里提到，他並不清楚螞蟻為何要攻擊棕蛇，推測蛇可能剛好爬到螞蟻的地盤，讓牠覺得受到威脅而發動攻擊。影片曝光後，不少網友驚呼「沒想到澳洲不只蛇很大條，連螞蟻也這麼恐怖」、「第一次看到敢跟蛇鬥的螞蟻」。

擬眼鏡蛇屬俗稱棕蛇，是澳洲的本土特有種毒蛇，光是幼蛇的毒素就能夠殺死人類，其中一種東部擬眼鏡蛇(Pseudonaja textilis)毒性最強，是世界上第二毒的陸棲蛇類，而擬眼鏡蛇毒素可能引發腹部疼痛、呼吸障礙、吞嚥困難、痙攣、眼瞼下垂、溶血反應、心肌緊縮與及腎功能衰竭等症狀。