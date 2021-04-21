許多媽媽樂於分享孩子成長過程中的可愛影片，不過國外一名媽媽卻意外踩到鐵板，儘管影片曝光後吸引逾千萬點閱，但也招來網友撻伐，砲轟「浪費食物」。

這名媽媽幫兒子亞當（adams）開設了TikTok帳號，將亞當斷奶後的各種飲食內容拍成影片PO網分享，受到不少網友關注，不過日前她將一段亞當坐在鐵鍋內，與義大利麵嬉戲的畫面PO網，竟意外引爆眾人怒火。

畫面中可見，亞當被放在爐子上的鐵鍋內，媽媽依序放入義大利麵，接著再倒入整罐番茄醬攪拌，過程中亞當更一把抓起義大利麵吃得津津有味，影片曝光後隨即吸引逾2500萬人次觀看，不少人全被亞當的可愛模樣給治癒了，還打趣笑說「我覺得肉還沒煮熟，他一直在動來動去」、「妳該不會忘了關火吧」。

但更多人痛批媽媽此舉相當不可取，「太愚蠢了」、「不要玩食物」、「浪費食物的最佳案例」、「孩子不是父母的玩具」、「妳用了那麼多義大利麵和醬汁，就只為了拍幾張照片」、「孩子坐在離地這麼高的爐子上，不覺得很危險嗎？」、「這世界上有許多小孩在挨餓，結果妳竟然把孩子扔在食物裡拍照」。

不過也有人出言緩頰，「餐館每天丟掉大量食物沒人批評，但現在卻群起批評一個想做義大利麵的母親，有事嗎？」、「你們可以冷靜下來嗎？她只不過是為了拍照而已，有這麼嚴重嗎」。