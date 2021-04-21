無論是鯊魚還是鱷魚，都是食物鏈頂端最頂尖的掠食者，但當兩隻巨獸相遇時又會出現什麼驚人的結局呢？澳洲一名衝浪客，日前在海岸邊用空拍機拍攝海景時，無意間拍攝到大白鯊跟蹤鱷魚的畫面，短短40秒的影片吸引大批網友瘋狂轉發。

根據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導，澳洲一名衝浪客鄧肯布羅奇（Duncan Brotchie），於上周六(4/17)前往澳洲北部韋塞爾群島旅遊時，打算用空拍機拍下湛藍的無敵海景，卻在無意間發現一隻身形巨大的白鯊，正緩慢的朝前方與牠差不多體型的鱷魚靠近。

影片中，鱷魚原本還十分悠哉的在海面上享受著陽光，不料卻遭到一旁的大白鯊盯上，只見大白鯊在鱷魚周圍不斷繞圈，疑似在思考到底要不要發動攻擊，而鱷魚發現自己成為目標後便快速的朝向岸邊游去，而這段期間內，鯊魚雖多次朝向鱷魚的尾巴逼近，但始終沒有真的發動攻擊，最後鱷魚順利游上了岸邊的岩石，鯊魚卻持續在一旁徘徊快2分鐘才離開。

雖然兩隻巨獸最後都相安無事，但精彩的畫面上傳至網路上後依然受到大批網友分享留言「這影片看得我好緊張」、「還以為鯊魚連鱷魚都不放過」、「看來鯊魚還是有會怕的生物」、「牠們要是真的大戰一場不知道是誰贏」、「不知怎麼的，竟然為鱷魚捏了把冷汗」。