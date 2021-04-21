國外一名人妻日前滑臉書時意外看見丈夫去夜店玩耍的照片，他的身邊圍繞了一群女孩子，而且人妻細看後還察覺他手指的不對勁，瞬間氣得跑去和丈夫對質，豈料對方卻說出了更扯的藉口，讓她非常不能接受，最終決定要向丈夫提出離婚。

根據《太陽報》報導，女網友泰勒（Tylar Paige）近日在TikTok上拍片分享自己聽過最荒謬的謊言，她透露前陣子在滑臉書時，意外看見丈夫和堂哥到夜店玩的照片，他們身邊圍繞著一群女孩子，但照片看起來還算正常，只不過仔細觀察就會發現，丈夫手上的婚戒不見了。

怒火中燒的泰勒立刻和丈夫對質，沒想到對方卻辯稱是攝影師把他的照片給修圖修掉了，直到丈夫終於意識過來，泰勒是一名專業的修圖高手，而且沒有任何一間夜店的攝影師會無聊到把客人手上的戒指給修掉後，又改口說：「一定是洗手時拿下戒指，之後忘記戴回去了」。

拙劣的演技和超扯的藉口讓泰勒最終決定提出離婚，她也大方曬出當時看到的照片，並指出一起去玩的堂哥手上也沒有婚戒，兩人擺明就是想隱瞞已婚的事實。影片曝光後，不少網友都十分贊同她的做法，紛紛留言叫好：「我永遠不懂這些人，如果想要偷吃為何還要結婚？」、「他把自己也PS（PhotoShop，修圖軟體）出妳的人生了哈哈」、「為什麼男人總是認為我們會相信這樣的鬼話？」。